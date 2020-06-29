شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى الأهلي فى التتش.. وسيزا يجتمع بالشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران المجموعة الأولى الذى انطلق فى الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين، وحرص سيزا على قيادة اللاعبين فى تقسيمة استمرت لمدة ثلاثين دقيقة عقب انتهاء المران البدنى الذى استغرق قرابة نصف ساعة، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.

فيما عقد سيزا جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق فى نهاية مران المجموعة الأولى، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة وذلك فى نهاية التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى للمجموعة الأولى صباح اليوم.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.