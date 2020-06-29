شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة استعراض مهارات لوليد سليمان وأليو بادجى فى مران الأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة وصلة استعراضية لوليد سليمان صانع ألعاب النادي القلعة الحمراء وأليو بادجي مهاجم الفريق، حيث يستعد المارد الأحمر لعودة النشاط الرياضي فى يوليو المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.