شاهد.. وصلة استعراض مهارات لوليد سليمان وأليو بادجى فى مران الأهل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة وصلة استعراضية لوليد سليمان صانع ألعاب النادي القلعة الحمراء وأليو بادجي مهاجم الفريق، حيث يستعد المارد الأحمر لعودة النشاط الرياضي فى يوليو المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وخاضت المجموعة الأولى من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا قويا صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بعد استئناف التدريبات، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.وواصل ثنائى الأهلى حمدى فتحى ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا فى طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة، وكان حمدى فتحى يعانى من الإصابة فى غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة فى الرباط الصليبي.في سياق متصل، يناقش الجهاز الفني للأهلي ترتيبات التدريبات خلال الفترة المقبلة التى ينوي الجهاز الفني تطبيقها على مرة واحدة حيث استقر الجهاز الفني للفريق على خوض التدريبات على مرة واحدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً ، ويرغب الأهلي في خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه في الفترة الحالية سواء على الصعيد البدني أو الفني بما لا يؤثر على الإجراءات الإحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.
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