شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة 99 تؤكد استمرار صبحى وحمدى فى القطبين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ثنائى المنتخب الأولمبى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، وعمار حمدى لاعب وسط الأهلى المعار إلى صفوف سموحة، أكبر المستفيدين من قرار إقامة دورى 99 الموسم المقبل، حيث يستمران فى صفوف القطبين مع إمكانية اللعب فى مسابقة 99 حال عدم وجود فرصة فى الفريق الأول.

ويعد صبحى وحمدى من نجوم المنتخب الأولمبى مواليد 99 وإقامة هذا الدورى سيمنحهما الفرصة لظهور أكبر واللعب للإعداد لأولمبباد طوكيو التى ستقام فى يوليو 2021، خاصة أن شرط الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوفى غريب لانضمام اللاعبين هو اللعب وعدم التواجد على الدكة.

ووافق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤخرا على إقامة دورى 99 الموسم المقبل وعدم إلغائه بعد توصيه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بإقامة المسابقة فى الموسم المقبل، وشهد اجتماع المديرين الفنيين للمنتخب والذى جمع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى فى حضور محمد بركات مدير منتخب مصر وتمت الموافقة على استمرار المسابقة الموسم المقبل للحفاظ على قوام المنتخب الأولمبى خاصة أن هناك لاعبين لا يشاركون مع الفريق الأول بانتظام .

ويعلن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة عن الشروط الخاصة بالمسابقة الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة وإرسالها إلى الأندية .