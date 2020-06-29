شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: صالح جمعة يعود إلى التدريبات الجماعية للأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلي، من المقرر أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية للنادى الأهلى غداً، الثلاثاء، بعد فترة غياب عن طويلة بفرمان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، "صالح جمعة يشارك لأول مرة بعد غياب طويل فى تدريبات الأهلى الجماعيه غداً.. فهل تكون بداية جديدة لصالح جمعة".



شوبير

في سياق متصل، أكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أن المفاوضات مستمرة بين مسئولى الأهلى و المسئولين فى ذئاب الجبل لانهاء صفقة المهاجم طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه من الوارد أنضمام صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى الى المقاولون العرب عبر صفقة انتقال طاهر محمد طاهر الى القلعة الحمراء و لكن حتى الان لم يتم حسم الاسماء التى سوف يضمها الفريق الفترة المقبلة .

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وأشار عماد النحاس أنه يوجد حالة إصابة واحدة بفيروس كيورونا من قبل العمال فى النادى و أن اللاعبين تتدرب بشكل منتظم وتتبع الاجراءات الاحترازية خلال التدريبات الجماعية .

وشهد مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة وصلة استعراضية لوليد سليمان صانع ألعاب النادي القلعة الحمراء وأليو بادجي مهاجم الفريق، حيث يستعد المارد الأحمر لعودة النشاط الرياضي في يوليو المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخاضت المجموعة الأولى من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا قويا صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بعد استئناف التدريبات، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.