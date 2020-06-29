شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يستأنف بطولة الدورى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن موعد مسابقات اللعبة الذى يتضمن بطولة الدورى الممتاز ومسابقات الناشئين، وكذلك موسم الانتقالات للاعبين، على أن يتم ذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد، فإن الأسبوع النهائى من بطولة الدورى الممتاز رجال وسيدات لمنافسات الكوميتيه "أكثر تلامسية" سيكون فى الفترة من 20 إلى 22 أغسطس، بالقاهرة، أى بعد قرابة الشهرين من انطلاق النشاط الرياضى والمحدد له أول يوليو المقبل.

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وكان الكاراتيه قد فوض كلا من وليد الهلالى عضو مجلس إدارة الاتحاد، سمية سليمان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و شعبان عبد الله إدارى المنتخبات لحضور جلسة اللجنة الأولمبية و الطبية مع مسئولى الاتحادات الرياضية أمس، لمناقشة الأكواد الطبية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، فى حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأرسل اتحاد الكاراتيه، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة لإخطارهم ببدء تدريبات منافسات الكاتا بدءا من 1 يوليو المقبل.

وجاء فى خطاب الاتحاد أن الكاراتيه تنقسم الى قسمين، الكاتا"لعبة غير تلامسية" والكوميتيه، وهى رياضة تلامسية، ووفقا لقرار الوزارة ببدء الرياضات غير التلامسيه أول يوليو، فسوف يتم خوض التدريبات وفقا للموعد المحدد، وطبقا للدليل الارشادى بعودة النشاط الرياضى.