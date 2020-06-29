روي فيتوريا مدرب النصر السعودي يقترب من تجديد تعاقده

اقترب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، من تجديد تعاقده مع الفريق، لفترة موسمين، بحسب تأكيدات وكيل المدرب خلال تصريحات نلقتها الصحافة السعودية اليوم الإثنين.

وأشارت التقارير، أن النادي السعودي قرر إعطاء المدرب البرتغالي نفس المميزات المتواجدة في تعاقده السابق وبنفس القيمة المادية السابقة في الراتب، مع إضافة بعض العلاوات الخاصة.

وتلقى المدرب البرتغالي، المتوج مع فريق النصر بلقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة، عدة عروض للرحيل عن المملكة، مؤخراً، وكان أبرزها عرضاً من نادي فناربخشة التركي. اليوم الإثنين.وأشارت التقارير، أن النادي السعودي قرر إعطاء المدرب البرتغالي نفس المميزات المتواجدة في تعاقده السابق وبنفس القيمة المادية السابقة في الراتب، مع إضافة بعض العلاوات الخاصة.وتلقى المدرب البرتغالي، المتوج مع فريق النصر بلقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة، عدة عروض للرحيل عن المملكة، مؤخراً، وكان أبرزها عرضاً من نادي فناربخشة التركي.

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