تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الأهلي

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران المجموعة الأولى الذي انطلق في الثامنة والنصف صباح اليومالاثنين.
وحرص سيزا على قيادة اللاعبين في تقسيمة استمرت لمدة ثلاثين دقيقة عقب انتهاء المران البدني الذى استغرق قرابة نصفساعة.
وتضم المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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