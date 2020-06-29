تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الأهلي

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران المجموعة الأولى الذي انطلق في الثامنة والنصف صباح اليوم

الاثنين.

وحرص سيزا على قيادة اللاعبين في تقسيمة استمرت لمدة ثلاثين دقيقة عقب انتهاء المران البدني الذى استغرق قرابة نصف

ساعة.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.