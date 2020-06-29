«سيزا» يجتمع مع «الشناوي» في نهاية مران الأهلي

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في نهاية مران المجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين على

ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة وذلك في نهاية التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للمجموعة

الأولى صباح اليوم.

وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير، وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.