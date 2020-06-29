إدارة الإسماعيلي تعقد جلسة مع فخر الدين بن يوسف لحسم تمديد تعاقده

رحب التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى بطلب مسئولى النادى بضرورة عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بشكل نهائى عقب إلغاء قرار تعليق رحلات الطيران حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم

الجارى.

وأشارت صحيفة جريدة الشروق التونسية إلى أنّ بن يوسف تلقى عرضا من أحد الأندية التونسية ويحاول حسم موقفه فى حالة زيادة عقده السنوى مع الدراويش.

وأبلغ اللاعب مسئول الإسماعيلى بأنه مع فتح الطيران سيعود للإسماعيلية لعقد جلسة مع المسئولين لحسم بعض الأمور المالية بين الطرفين، سواء فى العقد الجديد أو فى العقد القديم، حيث تتبقى له بعض المستحقات المالية فى عقده القديم، وفى حال وصول الطرفين لاتفاق فى هذه المسائل سوف يوافق المهاجم على تمديد تعاقده.