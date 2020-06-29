فقرة للتصويب في مران المجموعة الأولى بالنادي الأهلي

خصص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويبات في مران المجموعة الأولى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
في الوقت ذاته الذي خاض فيه ثنائي حراسة المرمي محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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