تعقيم ملعب التتش قبل مران المجموعة الثانية بالأهلي

تواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش بعد انتهاء مران المجموعة الأولى بقريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وقبل بدء تدريبات المجموعة الثانية صباح اليوم الاثنين.

وكانت المجموعة الأولى قد انهت تدريباتها في العاشرة والربع صباحا، وتستعد المجموعة الثانية لبدء تدريباتها في العاشرة والنصف.

يذكر أن المجموعة الثانية التي ستبدأ تدريباتها

تضم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.