تعرف على ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد في الصدارة

أنفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز الغالي أمس على نظيره إسبانيول بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين .

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في

21 منهما بينما تعادل في 8 وخسر ثلاثة ومتبقي له 6 مباريات .

وحل فريق برشلونة وصيفًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، جمعهما من 32 مباراة حقق الفوز في

21 وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في خمسة ومتبقي له 6 مباريات .

وجاء فريق أتلتيكو مدريد، فى المركز الثالث، برصيد 58 نقطة، جمعهما من 32 مبارا حقق الفوز في 15 وتعادل في 13 وتلقى الهزيمة في 4 مباريات ومتبقي له 6 لقاءات .

ويحتل فياريال المركز الخامس، برصيد 51 نقطة، ويأتى خيتافى فى المركز السادس، برصيد

49 نقطة، قبل مواجهته مساء اليوم الاثنين أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، فى ختام منافسات الجولة الـ32 من الليجا.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي ...

1- ريال مدريد 71 نقطة

2- برشلونة 69 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 58 نقطة

4- إشبيلية 54 نقطة

5- فيا ريال 49 نقطة

6- خيتافي 49 نقطة

7- ريال سوسيداد 47 نقطة

8- فالنسيا 46 نقطة

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9- أتلتيك بيلباو 45 نقطة

10- غرناطة 43 نقطة

11- أوساسونا 41 نقطة

12- ليفانتي 41 نقطة

13- ريال بيتيس 37 نقطة

14- بلد الوليد 35 نقطة

15- إيبار 35 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

17- سيتا فيجو 34 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة