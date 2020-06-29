أشرف حكيمي يصل ميلانو غداً لإتمام انتقاله إلى الإنتر

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى اتفاق نهائي مع ريـال مدريد، من أجل الحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي بصفة نهائية، بعد انتهاء فترة إعارته من الريـال إلى بوروسيا دورتموند الألماني، والتي استمرت لفترة

عامين.وأشار تقرير صحفي إيطالي، إلى أن اللاعب سيصل إلى ميلانو غداً الثلاثاء، من أجل الخضوع لإجراءات الكشف الطبي مع إنتر ميلان، تمهيداً لإتمام الصفقة والتوقيع على عقود الانتقال، وتشير التوقعات إلى حسم مسؤولي الإنتر لانتقال اللاعب مقابل 50 مليون يورو، على أن يمتد تعاقد اللاعب لفترة خمسة مواسم.كان نادي ريـال مدريد، قد أكد على ارتفاع القيمة المادية المطلوبة في الظهير المغربي، بعد ظهوره بشكل لافت خلال تجربته مع بوروسيا دورتموند.