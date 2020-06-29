حرصًا من بوابة " الوفد " الإلكترونية تقدم لكم ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول، والتي حقق فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الملكي فوزاً ثميناً على نظيره صاحب الأرض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمسالأحد على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".
وأقتنص فريق ريال مدريد الثلاث نقاط في المباراة بفضل هدف البازيلي كاسميرو لاعبخط وسط الملكي الذي سجل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.
بهذه النتيجة يتصدر نادي ريالمدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وذلك بعد تعثر غريمه التقليدي برشلونة أمام سيلتا فيجو في نفس الجولة ليحتل النادي الكتالوني وصافة الترتيب برصيد 69 نقطة.
بينما يتذيل نادي إسبانيول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.
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