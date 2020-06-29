تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، عدداً من المباريات الهامة ، في إطار بطولة الدوري الإسباني، والبرتغالي، والإنجليزي.
وتستعرض "الوفد"، أبرز مباريات اليوم وتوقيتاتها والقنوات الناقلة ..
في الدوري الإنجليزي، في تمام التاسعة مساءاً، تنطلق مباراة كريستال بالاس
وفي الدوري الإسباني، تقام مواجهة خيتافي وريـال سوسيداد في تمام العاشرة مساءاً، وتذاع على قناة bein sports hd1، في إطار منافسات الجولة 32 لليجا.
وفي الدوري البرتغالي، بإطار منافسات الجولة 29، تقام ثلاثة مباريات ..
باكوس دي فيريرا و بورتو في تمام العاشرة والربع مساءاً.
ماريتيمو و بنفيكا في تمام السابعة مساءاً.
ديسبورتيفو أفيس و موريرينسي في تمام السادسة مساءاً.
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