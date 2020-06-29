رياضة | النصر السعودي يحسم موقف مدربه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يحسم موقف مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وكيل مدرب النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، أن موكله سيجدد العقد مع النادي لمدة موسمين، خلال الأسبوع الجاري.

كشف البرتغالي أفزل بحسب صحيفة الرياضية السعودية اليوم الإثنين: "الطرفين اتفقا على كافة تفاصيل التجديد، وفي مقدمتها المزايا المالية التي لن تتجاوز قيمة العقد السابق".

وقال أفزل: "يُنتظر أن ينص العقد الجديد على منح فيتوريا المزايا المالية نفسها المدونة في العقد السابق، مع احتمالية تخفيضها بنسبة 20 %، مع وجود علاوات مرتبطة بآلية محددة".

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وبرر الوكيل البرتغالي تأخر اتفاق النصر مع مدربه المتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بظروف جائحة كورونا، التي أجلت تحقيق رغبة الطرفين في الجلوس وجهاً لوجه لحسم الأمور بشكل كامل، مستبعداً في الوقت نفسه تردد المدرب في التجديد بسبب تأخر الرواتب.

وأشار وكيل فيتوريا إلى أن موكله وضع النصر على رأس أولوياته، رغم اهتمام نادي فناربخشه التركي بالحصول على خدماته.

وأضاف: "لم يكن الاهتمام التركي أمرًا ذا أولوية لدى المدرب في هذا الوقت، فهو سعيد في النصر، ويتطلع لإكمال مشروعه الكروي الذي يشمل حتى الفئات السنية".