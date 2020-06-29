رياضة | كارتيرون يتمسك ببقاء نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتمسك ببقاء نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، أن كارتيرون رفض رحيل عواد، وجدد الثقه في الحارس واستمراره خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابعت التقارير، أن كارتيرون تحدث مع إدارة الزمالك، وأنه قادر على تطوير مستوى جميع الحراس، وإشعال المنافسة بينهم بشكل يخدم مصلحة الفريق.

ويتلقى حاليًا عواد العلاج نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلانه خلال الساعات الماضية.

ويتوقف حاليًا النشاط الكروي في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.