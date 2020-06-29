انت الان تتابع بنزيمة: نركز فقط على مبارياتنا ونعتبر كل مواجهة بمثابة نهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كريم بنزيمة نجم هجوم ريال مدريد

أبدى كريم بنزيمة نجم هجوم ريال مدريد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه إسبانيول 1 / صفر مساء أمس الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن الفريق يعتبر كل مبارياته المتبقية في المسابقة بمثابة نهائي.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول لينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة الذي تعادل مع سيلتا فيجو 2 / 2 أمس الأول السبت في المرحلة نفسها.

وحسم الريال المباراة بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله البرازيلي كاسيميرو إثر تمريرة رائعة بلمسة مهارية من بنزيمة.

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وقال بنزيمة عقب المباراة :"كانت تمريرة جيدة، ولكن الشيء المهم هو أن كاسيميرو استغلها بشكل جيد، كنت أعرف أن يركض خلفي."

وأضاف بنزيمة بشأن الصراع على اللقب مع برشلونة في المراحل الست المتبقية من الدوري :"نحن نركز فقط على مبارياتنا، ونعتبر كل مباراة بمثابة مباراة نهائية، وقد حصدنا ثلاث نقاط من هذه المباراة (أمام إسبانيول)."