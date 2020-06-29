أرسنال يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد بعد فوز مثير على شيفيلد

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حجز أرسنال مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه في الدور ربع النهائي، اليوم الأحد، على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل ثنائية أرسنال، نيكولاس بيبي من ركلة جزاء، وداني سيبايوس، في الدقيقتين 25 و91، فيما تكفل ديفيد ماكجولدريك، بتسجيل هدف شيفيلد الوحيد، في الدقيقة 87.
والتحق نادي أرسنال بذلك، بمانشستر يونايتد، أول المتأهلين لنصف النهائي، أمس السبت، بعد تخطي نورويتش سيتي (2-1).
وتقام مباراتان في وقت لاحق، اليوم الأحد، لتحديد آخر متأهلين اثنين للدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يستضيف تشيلسي نادي ليستر سيتي، ويحل مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد.
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