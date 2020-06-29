الامارات | ريال مدريد أمام ريال مدريد بخطوتين نحو اللقب.. بـ"كعب بنزيمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد أمام ريال مدريد بخطوتين نحو اللقب.. بـ"كعب بنزيمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل ريال مدريد سقوط منافسه المباشر وغريمه التقليدي برشلونة في فخ التعادل مع سلتا فيغو 2-2، ليبتعد عنه بفارق نقطتين بفوزه على مضيفه اسبانيول صاحب المركز الاخير 1-صفر أمس الأحد في الجولة الـ 32 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

والفوز هو الخامس تواليا لريال مدريد بعد استئناف الدوري خلال الشهر الحالي اثر توقف دام نحو ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، فرفع رصيده الى 71 نقطة مقابل 69 لبرشلونة.

وعاد الى صفوف الفريق الملكي لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد غياب عن المباراة الاخيرة ضد مايوركا بداعي الايقاف، في حين ارتأى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان منح الفرصة لايسكو العائد من الاصابة في غياب الكرواتي لوما مودريتش بسبب الايقاف.

في المقابل، خاض اسبانيول المباراة باشراف مدربه الجديد روفيتي الذي استلم تدريبه السبت اثر اقالة ابيلادرو فرنانديز من منصبه بسبب سوء النتائج.

وعلى الرغم من سيطرة فريق العاصمة على مجريات اللعب، فانه لم يشكل خطورة تذكر على مرمى حارس مرماه السابق دييغو لوبيز.

وتدخل حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا للتصدي لكرة حرة مباشرة اطلقها ادريان إمباربا (20).

وسنحت اول فرصة خطرة لريال مدريد امام مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي اطلق كرة قوية كان لها لوبيز بالمرصاد (36).

وتدخل لوبيز في اللحظة الأخيرة لإنقاذ مرماه من هدف اكيد للبلجيكي ادين هازار بعد معمعة داخل المرمى (44).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح ريال مدريد في احراز هدف التقدم بلعبة مشتركة رائعة وصلت فيها الكرة الى بنزيمة فمررها خادعة بكعبه باتجاه كاسيميرو المتربص امام المرمى فتابعها داخل الشباك.

ولم يحفل الشوط الثاني بالكثير من الاثارة وكانت الفرصة الابرز لاسبانيول عن طريق راوول دي توماس من ركلة حرة مباشرة ابعدها كورتوا ببراعة (66).

ودخل فياريال الصراع على انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه فالنسيا 2-صفر.

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