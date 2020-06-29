مانشستير يونايتد يصطدم بتشيلسي ولقاء ناري بين السيتي وآرسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 أكمل فريق مانشستر سيتي قافلة المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نيوكاسل 2-0 اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Advertisements وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68. وكانت فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال تأهلت للدور قبل النهائي بالبطولة. ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال، فيما يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد، في الدور قبل النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي يومي 18 و19 يوليو .

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