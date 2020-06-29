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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما: كرة القدم أكثر من مجرد قدرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
أكد نجم هجوم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، صاحب تمريرة هدف انتصار فريقه على إسبانيول بالكعب المذهل، أن هذه هي الكرة التي يعرفها أكثر من مجرد قدرات.
أوضح بنزيما في تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب كورنيلا إل برات: "بالنسبة لي هذه هي كرة القدم، أقوم ببعض المهارات، هذي هي نظرتي لكرة القدم".
وأقر هداف الفريق "الملكي" برصيد 17 هدفاً بأن اللعبة كانت جيدة، ولكن الأهم أنها انتهت بهدف.
وتابع: "التمريرة جيدة، ولكن كاسيميرو أسكنها بطريقة رائعة في الشباك، وأضفنا 3 نقاط أخرى في مباراة مهمة، هذا النوع من المباريات صعب، وفزنا في النهاية، ونحن سعداء بهذا".
وأكد صاحب 32 عاماً أنه لم يرى كاسيميرو داخل المنطقة، ولكنه كان يعرف أنه سيتقدم خلفه في اللقطة التي حسمت اللقاء.
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