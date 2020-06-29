شكرا لقرائتكم وفاة محمد علوش نجم طنطا ومدرب عثمانون بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فارق محمد علوش مدرب فريق عثمانون طنطا الحالى ولاعب نادى طنطا الأسبق، الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك عقب أيام من وفاة والدته بنفس الفيروس.

وأصيبت اسرة الراحل بالكامل خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا وتسببت فى وفاة اثنين حتى الآن.

وسيتم دفن جثمان محمد علوش عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

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وحرص عدد من نجوم الكرة على نعى علوش على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وعلى رأس هؤلاء أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وعصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربى، حيث كتب مجاهد على صفحته لا حول ولا قوة الا بالله.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون..خبر صادم لكل ابناء اللعبة فى الاقاليم وفاة محمد علوش.. عرفته لاعبا فى فريق المالية ثم دمنهور وأنا مع الحامول ثم لعب بعدها للجيش وغيره من الفرق وبعد ذلك مدربا للكثير من الأندية وفى رحلتى الأخيرة فى السعودية كانت سيرته حاضرة مع الأخ يحيى كريم عضو الاتحاد العراقى السابق وكيف أنه ترك بصمة فى التدريب فى العراق وأخرها مع نادى السماوة وكنت على تواصل معه بعد العودة ربنا يغفر لك ويرحمك يا محمد يا حبيبي".

وتولى علوش قيادة فريق عثمانون طنطا، وهو إحدى فرق القسم الثالث، وقاد بعض الفرق الخارجية بالإضافة لعدد من فرق مطروح .