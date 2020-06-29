شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: هناك 15 فردا في فريق أسوان لم يخضعوا للمسحة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد كشري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن هناك 15 فرداً بين لاعبين وعاملين بنادى أسوان لم يخضعوا للمسحة الأولى بعد للكشف عن كورونا، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار الوباء العالمي.

وأكد كشرى فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يخضع أولئك اللاعبين للمسحة الأولى فى الأيام المقبلة لينضموا إلى الفريق، سريعاً بمعسكره المقام حالياً فى المركز الأوليمبى.

وفى وقت سابق، أكد أحمد كشرى، أن الحالة التى ثبتت إيجابية نتيجتها بعد أخذ المسحة الأولى من لاعبى الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى خضع لها أبناء الجنوب الخميس الماضى فى معسكرهم بالمركز الأولمبى، لم تخالط أى لاعب بالفريق.

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وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة، وبالتالى لم يخالط أيا من لاعبى الفريق، ونشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الإجراء قبل عودة النشاط، فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأنا تدريباتنا بشكل طبيعى.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.