شكرا لقرائتكم الجوهرى عن مقارنة النجوم: مينفعش نقارن لاعب بآخر كل واحد له ميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن كواليس حوار جمعه بالراحل محمود الجوهرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وقت مونديال 90.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت: "سنة 90 سألت الجوهرى هو مين أفضل صالح سليم وحمادة إمام ورفعت الفناجيلى ورضا وشحته ولا طاهر أبو زيد وشوبير وأحمد رمزى وأحمد الكأس وحسام حسن، قالى رد مش قادر أنساه، ينفع تقارن عربية مرسيدش 60 بعربية مرسيدس 90، كل واحدة وقتها كانت هى الأجمل والأفضل وده حال نجوم الكرة مينفعش المقارنة خالص".

ويعد الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد كذلك بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

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وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، أن الكرة فى مصر لن تحيا بدون الأهلى والزمالك معاً، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى على أون سبورت، "الكرة فى مصر متنفعش من غير الأهلى والزمالك معاً، زى الكرة فى إسبانيا متنفعش من غير ريال مدريد وبرشلونة، الزمالك هو منافس الأهلى الوحيد بلغة الأرقام، 41 دورى مقابل 12 وهو أقرب منافس للمارد الأحمر".

وأضاف شوبير، "مش هقولكوا أن لاعبى الأهلى والزمالك صحاب والكلام المعتاد ده بس، العلاقة بين لاعبى ومدربى الأهلى والزمالك كانت ومازالت وستظل قوية، والاحتقان الحالى جديد علينا".

وتابع حارس الأهلى السابق، "أنا بحب محمود الجوهرى ولما تولى تدريب الزمالك كنت كابتن الأهلى وذهبت له وهنأته فى الملعب، ولم يغضب مسئولو الأهلى ولم يلومنى أحد، والجوهرى فاز علينا وحصل على بطولات كتير ومع ذلك لم يعترض أحد، أيمن شوقى أقرب الناس لقلبى ولما راح الزمالك علاقتى به لم تنقطع حتى يومنا هذا".