شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يثنى على تعاقدات الزمالك آخر عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، على تعاقدات القلعة البيضاء فى آخر عامين، مؤكداً أنها خطة مدروسة تنتج عن جلب نجوم مميزة للفارس الأبيض.

وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر: "الحقيقة نقطة إيجابية لمجلس إدارة الزمالك موضوع الصفقات وخصوصاً آخر سنتين الموضوع بقى مدروس وأسامى اللاعيبة إلى بتيجى مميزة ومش أى حد بنجيبه ويا ريت نفضل مستمرين على النهج ده والى هيجى الزمالك اسمه بيرتفع وبيستفاد خصوصا المحترفين آخر سنتين الزمالك زودهم وهما لاعيبة كبار الصراحة".

وأعلن مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع صفقة خامسة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث كان سبق وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة اتمام التعاقد مع أربعة لاعبين لتدعيم الصفوف، رافضًا الإعلان عن أسمائهم فى الوقت الحالى.

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وكشف برنامج "زملكاوى" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، نجاح مرتضى منصور فى إبرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي، مؤكدين أن الصفقة من العيار الثقيل ويحلم بها أنصار الزمالك، خاصة وأن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسم كبير فى عالم كرة القدم.

وكان فتحى جبال المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسي، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثى لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجارى قبل الانضمام إلى الزمالك.

وقال جبال فى تصريحات لإذاعة IFM التونسية: أرجح استكمال المثلوثى الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئى فى هذا الشأن".

كان مصدر قد أكد أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو.