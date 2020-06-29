تقرير يكشف: لماذا يهاجم مرتضى منصور مجلس إدارة الأهلي باستثناء العامري فاروق؟

كشفت وسائل إعلامية عن سبب مهاجمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، باستثناء نائب رئيس القلعة الحمراء، العامري فاروق.

وقال موقع "القاهرة 24"، في تقرير له، إن مرتضى منصور دائم الهجوم على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، سواء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أو على قناة الزمالك الفضائية، بدءاً من رئيسه الكابتن محمود الخطيب، مروراً بكل من خالد مرتجي ومحمد سراج ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وأمين الصندوق خالد الدرندلي، فيما لا يذكر إسم نائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق.

وأضاف التقرير أن عدم هجوم مرتضى منصور على العامري فاروق يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

ونقل الموقع عن مصدر له قوله العلاقة بين العامري فاروق ورئيس نادي الزمالك جيدة، مؤكداً أن هناك تواصل هاتفي بينهما علي فترات يتحدثان فيه عن كل الأمور.

وأضاف المصدر أن "منصور" لا يشعر بأي ضغينة تجاه نائب رئيس الأهلي ويعتبره من أصدقاء “الظل”، دون أن يكون ذلك الأمر ظاهر لوسائل الإعلام حتي لا يغضب مجلس الأهلي من تصرفات النائب.

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وأشار المصدر إلى أنه خلال فترة خلاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ ، مع الكابتن محمود الخطيب كان العامري فاروق على تواصل دائم مع مرتضى منصور، حيث لم تتوقف الاتصالات بينهما.

ووفقاً للمصدر، فإن العلاقة بين العامري فاروق ومحمود الخطيب "متوترة وليست علي ما يرام"، لافتاً إلى أنه تم تجميد نائب رئيس الأهلي لفترة من الفترات ولم يكن له أي دور ملموس أو حقيقي، بغض النظر عن محاولات نفيه لهذا الأمر أمام الرأي العام وقيامه بنشر صور تجمعه ببيبو، مؤكداً أن المقربين من دائرة صناعة القرار في الأهلي يعرفون هذا الأمر جيداً.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بـ 3 بلاغات عاجلة إلي النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضي منصور حتي تتم محاكمته أسوة بما يتم مع أفراد الشعب المصري وتطبيقاً للعدالة.

كما تقدمت إدارة الأهلي بشكوي ضد مرتضى منصور إلي رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يطالبه فيه بضرورة البدء في تقليم أظافر رئيس الزمالك وإيقافه تجاوزاته من خلال رفع الحصانة عنه وتحويله للتحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت إدارة الأهلي ببلاغات أخري إلي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية المصرية والمجلس الأعلي للإعلام ضد مرتضى منصور لمنعه من الظهور إعلامياً، بجانب شكوي أخري إلي شركة إعلام المصريين التي تقوم برعاية قناة النادي لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك ومنعه من الظهور في أي قناة فضائية.