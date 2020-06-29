قصة صور .. بعد الشفاء من كورونا خالد الغندور و أسرته الناجية من الفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محنة إصابة أسرة نجم الزمالك و الإعلامى بقناة الزمالك خالد الغندور بفيروس كورونا إلتفاف أسرة الكرة المصرية حوله للدعم المعنوى فى ظل تعرض زوجته و أبنته للفيروس المستجد قبل إعلان شفائهما .
و يبدو أن هذه المحنة كشفت للغندرو حب الناس بغض النظر عن الإنتماءات فى ظل دعمه من قبل نجوم النادى الأهلى و أيضا عدد من نجوم الفن .
و توجه خالد الغندور بالشكر لأطباء مصر فى تصريحات تليفزيونية قائلا : "أن هناك أطباء قمة فى الأخلاق والاحترام قدموا المساعدات لنا دون أى مقابل، وتابع:" وكنا نتواصل معهم فى أى وقت من ساعات الليل المتاخرة".
وشدد "الغندور"، على أن التوتر خلال الأزمة التى مرت بها أسرته أثر سلباً عليه وكان قاسياً، وتابع:"جيش مصر الأبيض تحمل مالا يتحمله بشر خلال مواجهتهم فيروس كورونا".
أكد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق مؤخرا ، ظهور مسحة تحليل كورونا له ولأبنة مروان، موضحا أنها جاءت سلبية، قائلاً :" الحمد لله سلبية كورونا لي و لإبني مروان و ربنا يحفظ الجميع".
و يرصد الخليج 365 لقطات لأسرة خالد الغندور بعد النجاة من فيروس كورونا فى الصور التالية :
أبنة خالد الغندور زينة
خالد الغندور و أبناؤه
خالد الغندور و زوجته
خالد الغندور و زوجته دينا
خالد الغندور و زوجته عالبحر
خالد الغندور و زوجته و أبنته
خالد الغندور و زوجته
عائلة خالد الغندور
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