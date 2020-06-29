شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بعد الشفاء من كورونا خالد الغندور و أسرته الناجية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محنة إصابة أسرة نجم الزمالك و الإعلامى بقناة الزمالك خالد الغندور بفيروس كورونا إلتفاف أسرة الكرة المصرية حوله للدعم المعنوى فى ظل تعرض زوجته و أبنته للفيروس المستجد قبل إعلان شفائهما .

و يبدو أن هذه المحنة كشفت للغندرو حب الناس بغض النظر عن الإنتماءات فى ظل دعمه من قبل نجوم النادى الأهلى و أيضا عدد من نجوم الفن .

و توجه خالد الغندور بالشكر لأطباء مصر فى تصريحات تليفزيونية قائلا : "أن هناك أطباء قمة فى الأخلاق والاحترام قدموا المساعدات لنا دون أى مقابل، وتابع:" وكنا نتواصل معهم فى أى وقت من ساعات الليل المتاخرة".



وشدد "الغندور"، على أن التوتر خلال الأزمة التى مرت بها أسرته أثر سلباً عليه وكان قاسياً، وتابع:"جيش مصر الأبيض تحمل مالا يتحمله بشر خلال مواجهتهم فيروس كورونا".

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق مؤخرا ، ظهور مسحة تحليل كورونا له ولأبنة مروان، موضحا أنها جاءت سلبية، قائلاً :" الحمد لله سلبية كورونا لي و لإبني مروان و ربنا يحفظ الجميع".

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و يرصد الخليج 365 لقطات لأسرة خالد الغندور بعد النجاة من فيروس كورونا فى الصور التالية :



أبنة خالد الغندور زينة



خالد الغندور و أبناؤه



خالد الغندور و زوجته



خالد الغندور و زوجته دينا



خالد الغندور و زوجته عالبحر



خالد الغندور و زوجته و أبنته



خالد الغندور و زوجته