شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير بعد لمسة كريم بنزيما: فن الكعب فقط فى ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بأداء ريال مدريد الإسبانى، وكتب عبر حسابه على تويتر، "فن الكعب فقط فى ريال مدريد". وفى وقت سابق كشف شوبير عشقه لريال مدريد قائلا، "أنا بحب الشاى بلبن الصبح وبعتبر نفسى العاشق الأول لريال مدريد فى مصر، ومراتى مدمنة شاى بالنعناع بتشرب 30 كوب كل يوم بعملها أنا منهم 10 يومياً".

وحقق الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رقمًا جديدًا فى مسيرته مع الفريق الملكى من حيث عدد صناعة الأهداف مع الفريق، وذلك بعد فوز فريقه الصعب على مضيفه فريق إسبانيول، بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ32، من الدورى الإسبانى "الليجا"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ريال مدريد فاز على إسبانيول بهدف جاء فى الشوط الأول سجله لاعب الوسط البرازيلى كاسيميرو، من تمريرة رائعة عبر كريم بنزيما ليضعها اللاعب البرازيلى على يمين حارس إسبانيول.

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وصنع بنزيما هدف المباراة الوحيد للبرازيلى كاسيميرو بكعب خرافي، وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن هذا الأسيست هو رقم 117 لـ بنزيما مع ريال مدريد بمختلف المُسابقات، منذ انضمامه للوس بلانكوس فى صيف عام 2009.

وتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدورى الإسبانى منفردا برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب المركز الثانى، برصيد 69 نقطة، بعد تعادله مع مضيفه فريق سلتا فيجو، بنتيجة 2 - 2، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة، فى المركز الـ20 والأخير.