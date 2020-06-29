شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: صفقات الزمالك الخارجية مميزة وخطة مدروسة من المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بتعاقدات القلعة البيضاء فى آخر عامين مؤكداً أنها خطة مدروسة تنتج عن جلب نجوم مميزة للفارس الأبيض، وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر، "الحقيقة نقطة إيجابية لمجلس إدارة الزمالك موضوع الصفقات، خصوصاً آخر سنتين الموضوع بقى مدروس وأسامى اللاعيبة اللى بتيجى مميزة ومش أى حد بنجيبه، وياريت نفضل مستمرين على النهج ده واللى هيجى الزمالك اسمه بيرتفع وبيستفاد خصوصا المحترفين آخر سنتين الزمالك زودهم وهما لاعيبة كبار الصراحة".

وأنهى مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع صفقة خامسة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث كان سبق وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة إتمام التعاقد مع أربعة لاعبين لتدعيم الصفوف، رافضًا الإعلان عن أسمائهم فى الوقت الحالى.

وأعلن برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، نجاح مرتضى منصور فى إبرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي، مؤكدين أن الصفقة من العيار الثقيل ويحلم بها أنصار الزمالك، خاصة أن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسما كبيرا فى عالم كرة القدم.

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وكان فتحى جبال، المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسي، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثى لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجارى قبل الانضمام إلى الزمالك.

وقال جبال فى تصريحات لإذاعة IFM التونسية: أرجح استكمال المثلوثى الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئى فى هذا الشأن".

كان مصدر قد أكد أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو.