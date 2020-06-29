شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل الموافقة على رحيل عمر السعيد بسبب الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل عمر السعيد، مهاجم الفريق، من عدمه، فى فترة الانتقالات المقبلة، انتظاراً لحسم إمكانية ضم مهاجم جديد لتعزيز الخط الأمامى مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، من عدمه، وحال ضم مهاجما محليا أو أجنبيًا، سيكون هناك إمكانية أمام الموافقة على العروض الخاصة بعمر السعيد وحال عدم ضم مهاجمين جدد سوف يستمر السعيد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وكشف عمر السعيد عن سبب ابتعاده عن الظهور الإعلامي فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه لا يفضل الظهور على شاشات التليفزيون أو حتى لايف عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا، ورد عمر السعيد على سؤال أحد متابعيه، عاوزين لايف مع أبو تيا مع إني عارف إنه مستحيل، قائلاً: "أبو تيا ما بيحبش يطلع فى التلفزيون هيطلع لايف".

ويفاضل عمر السعيد بين عرضى المصرى ووادى دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية فى المباريات، إلا أن ربط مصيره بضم مهاجم جديد يجعل تلك العروض يتم تأجيلها لحين حسم موقفه النهائى داخل قلعة ميت عقبة.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل.