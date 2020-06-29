تقرير.. حلم صلاح تحت تهديد ثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

منذ عودة النجم المصري محمد صلاح إلى بريميرليج مرة أخرى بانتقاله لصفوف ليفربول في صيف 2017 باستقدامه من فريق "روما"، والفرعون المصري لم يعرف سوى طريق تحطيم الأرقام القياسية مع "الريدز".

آخر النجاحات لصلاح مع ليفربول هو قيادة فريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر ثلاثة عقود كاملة، ليواصل رجال المدرب يورجن كلوب سلسلة التتويج بالألقاب سواء كانت أوروبية أو محلية.

صحيح أن صلاح قاد ليفربول لحلم التتويج بالبريميرليج، إلا أن "مو" لديه هدف شخصي وهو الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وتكرار إنجاز كل من النجم الإنجليزي آلان شيرار مع بلاكبيرن ونيوكاسل، والنجم الفرنسي تيري هنري أسطورة آرسنال بعدما حقق الثنائي لقب الهداف لثلاث نسخ متتالية.

صلاح هداف آخر موسمين سيكون في صراع شرس، فلقب هداف هذا الموسم عليه منافسة كبيرة خاصة مع اقتراب نهاية الموسم بعد وصولنا إلى المحطة الـ32 من عمر منافسات بريميرليج.

- جيمي فاردي:

يحتل الهداف الإنجليزي جيمي فاردي، صدارة ترتيب هدافي المسابقة بعد تسجيل 19 هدفًا من 31 مباراة شارك فيها مع فريقه الحالي ليستر سيتي.

فاردي لم يعرف التسجيل مع "الثعالب" منذ مباراة أستون فيلا والتي انتهت لصالح ليستر بأربعة أهداف دون رد ضمن حسابات الجولة 29 أي ما قبل توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد عودة منافسات بريميرليج من جديد فشل فاردي في التسجيل أمام كل من واتفورد وبرايتون، إلا أن هذا لم يمنع الهداف الإنجليزي من الحفاظ على القمة حتى ولو كان مهددًا.

وسيكون أمام فاردي مع ليستر عدة مباريات صعبة مع مختلف الفرق حيث سيواجه كل من: إيفرتون - كريستال بالاس - آرسنال - بورنموث - شيفيلد يونايتد - توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد.

- داني إنجز:

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أقحم داني إنجز مهاجم وهداف فريق ساوثهامبتون، نفسه في صراع هدافي الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم بفضل الأهداف الثلاثة التي جاءت منذ استئناف المنافسات مجددًا في الشهر الجاري.

إنجز أحرز هدفًا أمام نورتيش سيتي ثم هدفين في لقاء واتفورد في لقاء الجولة الـ32، ليرفع صاحب الـ27 عامًا رصيده من الأهداف إلى 18 هدف.

وسيكون أمام إنجز مباريات قوية مع ساوثهامبتون في الجولات المقبلة من خلال مواجهة كل من: مانشستر سيتي - إيفرتون - مانشستر يونايتد - براتيون - بورنموث - شيفيلد يونايتد.

- محمد صلاح:

يسعى محمد صلاح بعد حسم فريقه ليفربول لقب هداف الدوري الإنجليزي، إلى المشاركة في المباريات المتبقية خاصة في ظل تفكير المدرب يورجن كلوب الاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

صلاح صاحب الترتيب الثالث بـ17 هدفًا، غاب عن مباراة إيفرتون بعد استئناف النشاط بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في لقاء الديربي، إلا أنه شارك في الفوز على كريستال بالاس في لقاء شهد تسجيله هدفًا ضمن فوز عريض للريدز بأربعة أهداف دون رد.

ويستعد أن يخوض ليفربول سبع مباريات قبل نهاية المسابقة رسميًا أمام كل من: مانشستر سيتي - برايتون - بيرنلي - آرسنال - تشيلسي - نيوكاسل.

- إيمريك أوباميانج:

يتواجد الهداف الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وهداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، في الترتيب الرابع برصيد 17 هدفًا.

ويعاني الهداف الجابوني مع آرسنال من غياب التهديف وتحديدًا منذ أربع جولات أي قبل توقف البطولة حيث لم يسجل أمام كل من ويستهام ومانشستر سيتي وبراتيون، وأخيرًا ضم ساوثهامبتون.

وسيخوض آرسنال مباريات قوية في الجولات المقبلة حتى نهاية المسابقة أمام كل من : نورويتش سيتي - وولفرهامبتون - ليستر سيتي - توتنهام هوتسبير - ليفربول - أستون فيلا.