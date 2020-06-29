تقرير.. حلم صلاح تحت تهديد ثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
منذ عودة النجم المصري محمد صلاح إلى بريميرليج مرة أخرى بانتقاله لصفوف ليفربول في صيف 2017 باستقدامه من فريق "روما"، والفرعون المصري لم يعرف سوى طريق تحطيم الأرقام القياسية مع "الريدز".
آخر النجاحات لصلاح مع ليفربول هو قيادة فريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر ثلاثة عقود كاملة، ليواصل رجال المدرب يورجن كلوب سلسلة التتويج بالألقاب سواء كانت أوروبية أو محلية.
صحيح أن صلاح قاد ليفربول لحلم التتويج بالبريميرليج، إلا أن "مو" لديه هدف شخصي وهو الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وتكرار إنجاز كل من النجم الإنجليزي آلان شيرار مع بلاكبيرن ونيوكاسل، والنجم الفرنسي تيري هنري أسطورة آرسنال بعدما حقق الثنائي لقب الهداف لثلاث نسخ متتالية.
صلاح هداف آخر موسمين سيكون في صراع شرس، فلقب هداف هذا الموسم عليه منافسة كبيرة خاصة مع اقتراب نهاية الموسم بعد وصولنا إلى المحطة الـ32 من عمر منافسات بريميرليج.
- جيمي فاردي:
يحتل الهداف الإنجليزي جيمي فاردي، صدارة ترتيب هدافي المسابقة بعد تسجيل 19 هدفًا من 31 مباراة شارك فيها مع فريقه الحالي ليستر سيتي.
فاردي لم يعرف التسجيل مع "الثعالب" منذ مباراة أستون فيلا والتي انتهت لصالح ليستر بأربعة أهداف دون رد ضمن حسابات الجولة 29 أي ما قبل توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد عودة منافسات بريميرليج من جديد فشل فاردي في التسجيل أمام كل من واتفورد وبرايتون، إلا أن هذا لم يمنع الهداف الإنجليزي من الحفاظ على القمة حتى ولو كان مهددًا.
وسيكون أمام فاردي مع ليستر عدة مباريات صعبة مع مختلف الفرق حيث سيواجه كل من: إيفرتون - كريستال بالاس - آرسنال - بورنموث - شيفيلد يونايتد - توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد.
- داني إنجز:
أقحم داني إنجز مهاجم وهداف فريق ساوثهامبتون، نفسه في صراع هدافي الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم بفضل الأهداف الثلاثة التي جاءت منذ استئناف المنافسات مجددًا في الشهر الجاري.
إنجز أحرز هدفًا أمام نورتيش سيتي ثم هدفين في لقاء واتفورد في لقاء الجولة الـ32، ليرفع صاحب الـ27 عامًا رصيده من الأهداف إلى 18 هدف.
وسيكون أمام إنجز مباريات قوية مع ساوثهامبتون في الجولات المقبلة من خلال مواجهة كل من: مانشستر سيتي - إيفرتون - مانشستر يونايتد - براتيون - بورنموث - شيفيلد يونايتد.
- محمد صلاح:
يسعى محمد صلاح بعد حسم فريقه ليفربول لقب هداف الدوري الإنجليزي، إلى المشاركة في المباريات المتبقية خاصة في ظل تفكير المدرب يورجن كلوب الاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.
صلاح صاحب الترتيب الثالث بـ17 هدفًا، غاب عن مباراة إيفرتون بعد استئناف النشاط بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في لقاء الديربي، إلا أنه شارك في الفوز على كريستال بالاس في لقاء شهد تسجيله هدفًا ضمن فوز عريض للريدز بأربعة أهداف دون رد.
ويستعد أن يخوض ليفربول سبع مباريات قبل نهاية المسابقة رسميًا أمام كل من: مانشستر سيتي - برايتون - بيرنلي - آرسنال - تشيلسي - نيوكاسل.
- إيمريك أوباميانج:
يتواجد الهداف الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وهداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، في الترتيب الرابع برصيد 17 هدفًا.
ويعاني الهداف الجابوني مع آرسنال من غياب التهديف وتحديدًا منذ أربع جولات أي قبل توقف البطولة حيث لم يسجل أمام كل من ويستهام ومانشستر سيتي وبراتيون، وأخيرًا ضم ساوثهامبتون.
وسيخوض آرسنال مباريات قوية في الجولات المقبلة حتى نهاية المسابقة أمام كل من : نورويتش سيتي - وولفرهامبتون - ليستر سيتي - توتنهام هوتسبير - ليفربول - أستون فيلا.
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