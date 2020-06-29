المصري البورسعيدي يخضع للمسحة الطبية الثانية

خضع لاعبو وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بفريق الكرة للنادي المصري البورسعيدي، للمسحة الطبية الثانية والمتعلقة بالكشف المبكر عن الفيروس المستجد بالمقر الرئيسي بالاستاد تحت إشراف أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال والذي تعاقد معه إتحاد الكرة لاجراء تلك المسحات وتحليلها .

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية الثانية خلال 48 ساعة على الأكثر ، علمًا بأن نتيجة المسحة الطبية الأولى التي خضع لها الفريق صباح الثلاثاء الماضي قد جاءت سلبية للجميع داخل الفريق.

إشراف أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال والذي تعاقد معه إتحاد الكرة لاجراء تلك المسحات وتحليلها .ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية الثانية خلال 48 ساعة على الأكثر ، علمًا بأن نتيجة المسحة الطبية الأولى التي خضع لها الفريق صباح الثلاثاء الماضي قد جاءت سلبية للجميع داخل الفريق.

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