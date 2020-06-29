المصري البورسعيدي يواصل تدريباته استعداداً لاستئناف النشاط

واصل فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته، على ملعبه ببورسعيد تحت قيادة طارق العشري المدير الفني ووفقًا لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان.

وأدى الفريق تدريباته على فترتين متتاليتين تم خلالهما تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كلا منهما التدريبات لمدة ساعة كاملة وسط حرص كامل على تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة تحقيقًا للإجراءات الإحترازية التي تهدف للحد من إنتشار فيروس

وشهدت التدريبات تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على النواحي البدنية وخاصًة المتعلقة بعناصر السرعة والقوة والتحمل.

تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة تحقيقًا للإجراءات الإحترازية التي تهدف للحد من إنتشار فيروس كورونا - كوفيد 19-.وشهدت التدريبات تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على النواحي البدنية وخاصًة المتعلقة بعناصر السرعة والقوة والتحمل.

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