مدرب الأهلي يسخر من سعفان الصغير بشأن سعر باهر المحمدي

سخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش.

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو

باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".

وأتم: "سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط"