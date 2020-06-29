ياسر عبدالرؤوف عن عودة الدوري: 5 تغييرات و3 استراحات في المباراة

قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيكون هناك 5 تغييرات في مباريات الدوري المصري عقب عودته.

وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كما سيكون هناك 3 استراحات في المباراة الواحدة عقب عودة الدوري

المصري، وسيكون هناك استراحة في منتصف كل شوط بالإضافة إلى استراحة بين الشوطين".

وأشار: " من الصعب إسناد المباريات إلى حكام سيدات في الدوري الممتاز بسبب قلة عددهم".