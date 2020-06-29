قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيكون هناك 5 تغييرات في مباريات الدوري المصري عقب عودته.
وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كما سيكون هناك 3 استراحات في المباراة الواحدة عقب عودة الدوريالمصري، وسيكون هناك استراحة في منتصف كل شوط بالإضافة إلى استراحة بين الشوطين".
وأشار: " من الصعب إسناد المباريات إلى حكام سيدات في الدوري الممتاز بسبب قلة عددهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر عبدالرؤوف عن عودة الدوري: 5 تغييرات و3 استراحات في المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.