كشف محمد صلاح أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، أسباب رحيل المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب الفريق. وقال أبوجريشة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " ديسابر رحل بسبب تدخلات إبراهيم عثمان رئيس النادي، في الأمور الفنية للفريق". الفنية للفريق". وأضاف " هناك بطانة تابعة لرئيس النادي الإسماعيلي تدير النادي، ورئيس النادي غير متحكم". Advertisements وأتم " لا أرى شكل لفريق الإسماعيلي في الدوري الممتاز"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح أبوجريشة : تدخل رئيس الإسماعيلي في تشكيل الفريق سبب رحيل ديسابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.