شوقي غريب يكشف تفاصيل اجتماع المنتخبات الوطنية مع اللجنة الخماسية

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي عن كواليس اجتماع مدربي المنتخبات الوطنية مع اللجنة الخماسية، بشأن بحث استكمال مسابقة الدوري العام. وقال غريب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "ناقشنا جدول مباريات الدوري عند استئناف المسابقة، ووضع تصور لعودة المباريات بشكل تدريجي لعدم تلاحم المباريات وإصابة اللاعبين". المسابقة، ووضع تصور لعودة المباريات بشكل تدريجي لعدم تلاحم المباريات وإصابة اللاعبين". وأضاف " تنظيم جدول الدوري سيكون مرتبط بمواعيد مباريات الأجندة الإفريقية". وأردف " استكمال مسابقة الدوري الممتاز ستخدم مصلحة المنتخبات Advertisements سواء الأول أو الأولمبي". سواء الأول أو الأولمبي". وتابع " الدول التي ألغت مسابقتها ستضرر على صعيد المنتخبات بسبب توقف اللاعبين عن المباريات من شهر مارس الماضي وحتى سبتمبر المقبل". وواصل" اتفقنا على إقامة مسابقة دوري لمواليد 97 ستنطلق مع الموسم الجديد". وأتم " اتحاد الكرة مطالب إنهاء الموسم المقبل قبل 25 يونيو 2021 بسبب أولمبياد طوكيو".

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