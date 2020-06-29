رياضة | كارتيرون يرفض المساس بهذا اللاعب في الصيف حسام مجدي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض المساس بهذا اللاعب في الصيف حسام مجدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية أن عواد قد يرحل عن صفوف الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي خلال هذا الموسم ولتلقيه العديد من العروض الخليجية الضخمة.

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ونفى أحد المقربين من محمد عواد كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد أن عواد سعيد في صفوف الزمالك وليس لديه أي مشكلة في عدم مشاركته الفترة الماضية ولن يرحل قبل نهاية عقده مع الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرفض رحيله بشكل نهائي.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.