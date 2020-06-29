رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي أمس الأحد، بتأهل الرباعي الكبير، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي، بالفوز على نوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي على الترتيب.

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهات نارية، حيث يلتقي أرسنال مع حامل اللقب مانشستر سيتي، بينما يتواجه مانشستر يونايتد مع تشيلسي.

وبالتزامن مع تلك لمباريات، انطلقت مباريات الجولة 32 من البريمييرليج، بقاء بين ساوثهامبتون وواتفورد، والتي انتهت بهزيمة الأخير بنتيجة 3/1.

وتستأنف باقي مواجهات الجولة مساء اليوم الاثنين، بلقاء بيرنلي مع مضيفه كريستال بالاس.

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وتقام يوم الثلاثاء 30 يونيو لقاء وحيد، يقام على أرضية ملعب أولد ترافورد، بين مانشستر يونايتد وبرايتون.

وتنتظر عشاق الكرة الإنجليزية مباريات قوية يوم الأربعاء 1 يوليو، حيث يحل ليستر سيتي ضيفاً على إيفرتون، ويستضيف أرسنال فريق نوريتش سيتي، ويواجه بورنموث فريق نيوكاسل يونايتد، وتقام تلك المباريات في السابعة بتوقيت القاهرة.

بينما تُختتم لقاؤات الجولة بقاء بين تشيلسي وضيفه وست هام يونايتد في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

وتنتهي لقاءات الجولة يوم الخميس 2 يوليو بمباراتين، حيث يواجه شيفيلد يونايتد ضيفه توتنهام، بينما تُختتم لقاءات الجولة بقمة قوية، تجمع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مع ملاحقه مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد، في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.