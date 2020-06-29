رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك بشكل كبير من الانضمام إلى نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما ذكرت التقارير الصحفية التونسية.

وأكد موقع "موزاييك" أن نادي الترجي أنهى الاتفاق مع النقاز على الانضمام إلى الفريق ولكن يتبقى فقط انهاء الاتفاق حول بعض البنود قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي.

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كما كشف الموقع أن الترجي يقترب بشدة من تجديد عقد كل من إيهاب المباركي وسامح الدربالي نجمي الفريق في الأيام القليلة القادمة.

وأشار الموقع إلى أن الترجي يريد الحفاظ على خدمات الدربالي والمباركي خاصة بعد اهتمام العديد من الأندية بضمهما في الصيف لذلك تفاوض معهم حول تجديد عقودهم وأبدوا ترحيب بذلك الأمر.

يذكر أن نادي الزمالك ونادي بيراميدز كانوا من أبرز المهتمين بالتعاقد مع إيهاب المباركي في الميركاتو الصيفي المقبل.