رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك بشكل كبير من الانضمام إلى نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما ذكرت التقارير الصحفية التونسية.
وأكد موقع "موزاييك" أن نادي الترجي أنهى الاتفاق مع النقاز على الانضمام إلى الفريق ولكن يتبقى فقط انهاء الاتفاق حول بعض البنود قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي.
كما كشف الموقع أن الترجي يقترب بشدة من تجديد عقد كل من إيهاب المباركي وسامح الدربالي نجمي الفريق في الأيام القليلة القادمة.
وأشار الموقع إلى أن الترجي يريد الحفاظ على خدمات الدربالي والمباركي خاصة بعد اهتمام العديد من الأندية بضمهما في الصيف لذلك تفاوض معهم حول تجديد عقودهم وأبدوا ترحيب بذلك الأمر.
يذكر أن نادي الزمالك ونادي بيراميدز كانوا من أبرز المهتمين بالتعاقد مع إيهاب المباركي في الميركاتو الصيفي المقبل.