رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي انتصارا صعبا على حساب فريق إسبانيول بالأمس بنتيجة 1-0، حيث أحرز اللاعب البرازيلي كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وفشل كريم بنزيما في اللحاق باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بجدول ترتيب هدافي الليجا، حيث يحل ليونيل في صدارة الترتيب برصيد 21 هدف وبفارق 4 أهداف عن الفرنسي.

وحقق ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني بالموسم الماضي بعد تصدر ترتيب الهدافين برصيد 36 هدف.

ويأتي جدول ترتيب هدافي الليجا كالتالي :-

1- ليونيل ميسي 21 هدف.

2- كريم بنزيما.. 17 هدف.

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3- لويس سواريز 13 هدف.

4- جيرارد مورينو 13 هدف.

5- أوكامبوس 12 هدف.

6- ياجو أسباس 12 هدف.

7- لوكاس بيريز 11 هدف.

8- راؤول جارسيا 11 هدف.

9- روجر مارتي 11 هدف.