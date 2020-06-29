رياضة | بالأرقام.. مهاجم ساوثهامبتون داني إنجز يتفوق على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. مهاجم ساوثهامبتون داني إنجز يتفوق على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع داني انجز مهاجم نادي ساوثهامتون تسجيل هدفين فى فوز فريقه على واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب واتفورد مساء الأحد ليتخطي محمد صلاح فى قائمة هدافي البطولة الإنجليزية.

وأصبح انجز في المركز الثاني بجدول هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 18 هدفا خلف صاحب المركز الأول فاردي مهاجم ليستر سيتي الذي يمتلك 19 هدف ثم يأتي كل من محمد صلاح و اوبامبيج مهاجم نادي آرسنال برصيد 17 هدف.

وبعد تسجيل الهدفين أصبح المهاجم الدولي الإنجليزي داني إنجز أكثر لاعبي البريميرليج هذا الموسم تسجيلا للأهداف خارج الديار برصيد 10أهداف حسب ما نشرته شبكة اوبتا العالمية للإحصاء بعد المباراة.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق جائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين السابقين.