قناة الزمالك: مرتضى منصور يحسم التعاقد مع صفقة خامسة من «العيار الثقيل»

أعلنت قناة الزمالك أن النادي نجح في إنهاء التعاقد مع صفقة خامسة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء انطلاقاً من الموسم الجديد.

وأعلن برنامج "زمالكاوي"، المضاع على قناة الزمالك، عن نجاح مرتضى منصور فى إبرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي، مؤكداً أن الصفقة من "العيار الثقيل"، خاصة وأن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم.

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يشار إلى أن المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، فتحي جبال، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجاري قبل الانضمام إلى الزمالك.

وفي تصريحات إذاعية، قال جبال: "أرجح استكمال المثلوثي الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن".

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أعلن في وقت سابق إتمام التعاقد مع 4 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق، رافضًا الإعلان عن أسمائهم في الوقت الحالي.