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قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي..مواجهتان ناريتان بنصف النهائي

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أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن قمتان ناريتان كالتالي النصف الاول من النهائي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف النهائي الأول.

وسيكون نصف النهائي الثاني بين أرسنال -الأكثر فوزا باللقب تاريخيا في 13 مناسبة وبين مانشستر سيتي -حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة .

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وتقام مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي على ملعب ويمبلي .

جدير بالذكر أن، فريق مانشستر سيتي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فريق واتفورد فى المباراة النهائية، بنتيجة 6 – 0.

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