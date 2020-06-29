قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي..مواجهتان ناريتان بنصف النهائي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن قمتان ناريتان كالتالي النصف الاول من النهائي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف النهائي الأول.
وسيكون نصف النهائي الثاني بين أرسنال -الأكثر فوزا باللقب تاريخيا في 13 مناسبة وبين مانشستر سيتي -حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة .
وتقام مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي على ملعب ويمبلي .
جدير بالذكر أن، فريق مانشستر سيتي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فريق واتفورد فى المباراة النهائية، بنتيجة 6 – 0.
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