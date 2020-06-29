شكرا لقرائتكم خبر عن ينتظرون العودة..مؤمن سليمان نفسى أرجع الزمالك..باسم مرسى وجابر وإبراهيم سبقوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور مؤمن سليمان المدير الفني السابق لفريق الزمالك ، وتصريحاته برغبته في العودة إلى تدريب الفريق الأبيض مرة أخرى ، ينضم إلى قائمة نجوم الفريق الأبيض ممن أبدوا رغبة فى الرجوع الى ناديهم مرة أخرى .

ومن ابرزهم باسم مرسى ، و عمر جابر، ومحمد ابراهيم ، وهو ما نرصده فى التقرير التالى ..

عمر جابر

لا أمانع العودة لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم الكروى الجديد دون وضع أى شروط مالية، خاصة وأننى أحد أبناء هذا النادى العريق وصاحب فضل كبير عليّ وعودتى لصفوفه مرة أخرى ستسعدنى كثيرا وهذا هو الطبيعى لانتمائى للقميص الأبيض منذ الصغر.

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محمد إبراهيم

نفسى ارجع الزمالك ..هكذا عبر محمد إبراهيم عن رغبته في العودة الى الفريق الأبيض ، و عن علاقته بالجمهور قائلا : " علاقتي بجماهير نادي الزمالك جيدة للغاية من أول يوم أتواجد فيه داخل القلعة البيضاء، وكنت أسعى داخل الملعب لإسعادهم ، مضيفا أن جمهور نادي الزمالك عظيم للغاية، وأعشقه منذ صغري، زيي ما يتقال من القلب للقلب، المدرج شئ أخر.

باسم مرسى

كشف باسم مرسى أن حلمه العودة للزمالك والمنتخب الوطني مرة أخري، ولم يفقد الأمل في ذلك، بعد الاداء الذي يقدمه مع الانتاج الحربي ، وواصل أن تصريحاته كان بها شئ من الغرور، ولكن دون تعمد، والجميع يعلم من هو باسم مرسي ، مختتما أن جمهور الزمالك لا زال يحبه والبعض عندما يقابله فى الشارع يطالبه بالعودة مرة اخري .