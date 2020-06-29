شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش ترتيبات التدريب على مرة واحدة بالتنسيق مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفني للأهلي ترتيبات التدريبات خلال الفترة المقبلة التى ينوي الجهاز الفني تطبيقها على مرة واحدة حيث استقر الجهاز الفني للفريق على خوض التدريبات على مرة واحدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً ، ويرغب الأهلي في خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه في الفترة الحالية سواء على الصعيد البدني أو الفني بما لا يؤثر على الإجراءات الإحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ويبحث رينيه فايلر المدير الفني للفريق المتواجد حالياً في سويسرا لقضاء إجازة برفقة أسرته بعض التفاصيل والإجراءات الاحترازية للتدريب على فترة واحدة بما يضمن سلامة اللاعبين ويحافظ على الإجراءات والتعليمات الوقائية التى يلجأ إليها الأهلي خلال التدريب الذي انطلق الأربعاء الماضي.

وفي هذا الشأن، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الأمور في تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ عودة التدريبات الأربعاء الماضي ، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع في الفريق بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبي حدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل سفره إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة ايام برفقة أسرته ، وقال عبد الحفيظ أن التدريبات تتم على مجموعتين كما سبق وأعلن الجهاز الفني منعاً للتزاحم في المران ، وأوضح أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء "مسحتين" للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.