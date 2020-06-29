خاص | بي ان سبورت تقرر إيقاف “يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف”

اتخذ مسؤولو قنوات بي ان سبورت أصعب قرار بإيقاف الثلاثي الشهير “يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف” عن العمل خلال الأسبوع الجاري بعد كم الشكاوى الهائل الذي وصل إلى القناة مؤخرًا.

وعلم موقع “الخليج 365” من مصدر خاص، إيقاف المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، والثنائي التونسي عصام الشوالي ورؤوف خليف عن التعليق خلال الأسبوع الجاري، لحين التوصل لحل لمشكلة نشاز الصوت الذي أثار استياء جميع المشتركين في القناة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته “الأزمة حدثت بسبب إصرار عصام الشوالي ورؤوف خليف على العمل من تونس بعد غلق مكتب باريس، وأضطرت القناة لتلبية رغبتهما بالعمل من المنزل عن طريق جهاز أون لاين”.

وأوضح “يوسف سيف كذلك يقوم بالتعليق أون لاين من منزله بسبب خوفه من فيروس كورونا المنتشر في قطر، وجودة صوته كانت سيئة وأحيانًا ينقطع صوته تمامًا بسبب ذلك، وما حدث في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي حسمت لقب الدوري الانجليزي لليفربول كان السبب الرئيسي في عدم الاعتماد على معلقين خارج مقر القناة”.

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وأكد مصدر الخليج 365 “صدر قرار بمنع التعليق أون لاين والاعتماد على جميع المعلقين الذين يعملون بشكل يومي من داخل بي ان سبورت، بهدف الحفاظ على سمعة القناة وهؤلاء المعلقين”.

وتأخرت قنوات بي ان سبورت في اعلان هوية معلقي مباريات هذا الأسبوع حتى الساعات الاولى من صباح يوم السبت الماضي بسبب التردد الكبير الذي أصاب المسؤولين قبل اتخاذ قرار تجميد يوسف سيف والشوالي وخليف.

وكانت البداية باستبدال عصام الشوالي بالجزائري حفيظ دراجي للتعليق على لقاء سلتا فيغو وبرشلونة ضمن الجولة 32 من الدوري الاسباني.