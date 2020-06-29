بي ان سبورت تُمدد إقامة “هشام الخلصي وخالد ياسين ولخضر بريش” لنهاية 2020

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أوقفت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية قرار الاستغناء عن خدمات الثلاثي “هشام الخلصي وخالد ياسين ولخضر بريش” في نهاية شهر يوليو المقبل، بسبب ضيق الوقت للتجهيز لتطبيق سياسة التقشف.
وتحتاج القناة لجهود هذا الثلاثي لحين تجهيز بدائل أصغر سنًا، وأقل تكلفة منهم وذلك مع حلول نهاية العام الجاري.
واختفى الاعلامي التونسي هشام الخلصي من على شاشة قنوات بي ان سبورت القطرية بعد دخوله في أزمة حقيقية مع مسؤولي القناة حول تمديد تعاقده لفترة جديدة.
وكان الخلصي خارج خطط بي ان سبورت عند استعادة حق بث الدوري الايطالي، ولهذا تم الاعتماد على الاعلامي القطري الشاب “عبد العزيز النصر” لتقديم ستوديو مباراة يوفنتوس وليتشي مساء يوم الجمعة الماضية.
وظهر هشام الخلصي كمقدم للاستوديو التحليلي للدووي الايطالي أمس الأحد وحاول نفي جميع الأخبار الخاصة بانتهاء وقته كإعلامي مع بي ان سبورت.
لكن مصادر خاصة داخل قطر أكدت لـ “الخليج 365” أن الخلصي لن يستمر لأكثر من 5 أشهر مثله مثل الإعلامي المغربي خالد ياسين، والإعلامي الجزائري لخضر بريش.
وأوضح “أشهر معدودة ويرحل الخلصي وياسين ولخضر بريش بسبب تقدمهم في السن ولرغبة القناة في تقليص فاتورة الأجور، والاعتماد في الفترة المقبلة على صغار السن واكتشاف اعلاميين قطريين لحمل القناة على عاتقهم في مسابقتي الدوري الاسباني والدوري الانجليزي”.
وتستهدف بي ان سبورت الاحتفاظ بالدوريين الانجليزي والاسباني بالاضافة لدوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا مع كأس العالم وكأس أمم اوروبا وكأس أمم افريقيا فقط، وترك باقي المسابقات الاقل شعبية وتنافسية لقنوات عربية أخرى.
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