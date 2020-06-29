ريال مدريد يقتنص الهدية ويتصدر الدوري الاسباني بعد تجاوز “الابن العاق”

تجاوز ريال مدريد مضيفه اسبانيول بهدف دون مقابل، ضمن مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 لحساب الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

وانفرد “ريال مدريد” بصدارة جدول ترتيب الليجا بعد فوزه على صغير مدينة برشلونة “اسبانيول” بهدفًا نظيف احرزه البرازيلي “كاسيميرو” بعد تمريرة سحرية من المهاجم كريم بنزيمة.

ويلقب نادي اسبانيول بين عشاق برشلونة بـ “الابن العاق” كونه الفريق الوحيد من إقليم كتالونيا الذي لا يعترف باستقلال الاقليم عن التاج الملكي، ولا يزال يضع التاج على شعاره.

ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام برشلونة، الذي تعادل مع سلتا فيجو أمس السبت 2/2، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد والحادي والعشرين في الدوري الاسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لإسبانيول والثامنة عشر له هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

بداية قوية من اسبانيول

كاد فريق إسبانيول أن يباغت ريال مدريد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية، عندما انطلق “وو لي” بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية مرت من الجميع لتصل إلى سريجي داردير الذي قابلها بتسديدة قوية، لكن كرته اصطدمت بداني كارفاخال لتصطدم بداردير مرة أخرى قبل أن تخرج لركلة مرمى.

فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه تراجع إسبانيول لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد الريال أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عندما لمح كاسيميرو تقدم دييجو لوبيز حارس إسبانيول عن مرماه ليسدد كرة قوية لكن لوبيز عاد سريعا وأمسك بالكرة على مرتين.

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وأهدر الريال فرصة تسجيل الهدف الأول عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء حيث أبعدها الدفاع لتصل إلى كاسيميرو في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية مرت بعرض الملعب ليقابلها سيرخيو راموس بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 20 والتي كادت أن تشهد تسجيل إسبانيول لهدف التقدم، عندما سدد مارك روكا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى من خارج منطقة الجزاء أنقذها تيبو كورتوا ببراعة.

وكاد وو لي أن يسجل هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 24 عندما استلم الكرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 36 كاد ريال مدريد أن يفتتح التسجيل عندما سدد كريم بنزيمة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لكن لوبيز تألق وحول الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل الريال الهدف الأول عندما مرر مارسيلو كرة من الناحية اليسرى حيث هيأها راموس برأسه إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليمرر الكرة بكعب قدمه إلى كاسيميرو الذي وضعها إلى داخل المرمى، وعاد الحكم لتقنية الفيديو المساعد (فار) وتأكد من صحة الهدف.